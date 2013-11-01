Demi Moore وAshton Kutcher مطلقان "رسمياً"

من الواضح أنّ العلاقة بين النجم Ashton Kutcher والنجمة Demi Moore لم تنتهِ بعد قرار الانفصال، برغم انتظارهما لمدّة عامين، ليتوصلا إلى صيغة طلاق ملائمة للطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن Ashton و Demi قد وقّعا أخيراً على عقد الطلاق"، وهما "يستعدان لملء الوثائق الرسمية مع المحكمة لإنهاء زواجهما".

الجدير بالذكر أنّ السبب الرئيسيّ وراء قرار Demi التي تكبر Ashton بأكثر من 10 أعوام هو تأكّدها من خيانته لها أكثر من مرة.

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