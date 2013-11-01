مسيرات لمؤيدي المعزول بالمنوفية.. والأمن يلقي القبض على 16 متظاهرًا بشبين الكوم

استنفار أمني مكثف أمام المنشآت الحكومية والشرطية عقب صلاة الجمعة

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 11 دقيقة

خرج المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء تنظيم الإخوان، في مسيرات حاشدة بعدد من مراكز محافظة المنوفية صباح اليوم، واستمرت حتى صلاة الجمعة.

وشهدت مدينة شبين الكوم ثلاث مسيرات، رفع فيها المتظاهرون إشارات "رابعة" وصور الرئيس المعزول.

فيما نظم المئات بمدينة بركة السبع، مسيرة عقب صلاة الجمعة، انطلقت من أمام محلات الدمياطي بوسط المدينة، للمطالبة بعودة مرسي للحكم.

وخرج عشرات من أهالي مدينة الخطاطبة بمركز السادات، في مسيرة من أمام المسجد الكبير بالقرية، عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، ووقف الملاحقات الأمنية والقبض على قيادات الجماعة.

فيما تصدت قوات الأمن بالمنوفية، لمسيرة أمام استراحة مدير الأمن بمدينة شبين الكوم، وألقت القبض على 16 من أعضاء تنظيم الإخوان، بعد اشتباكهم بالحجارة مع قوات الأمن، والأهالي المعارضين لهم.

وأكد مصدر أمني أن أعضاء الإخوان قطعوا طريق شبين الكوم - الباجور، أمام استراحة مدير الأمن، بعد مسيرة ضمت العشرات، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة ورجال الشرطة، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من تفريق المسيرة.

يذكر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية دعا للنزول والحشد بمحافظات الجمهورية ضمن فاعاليات أسبوع " محاكمة إرادة الشعب" بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم الاثنين المقبل.