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صندوق التنمية الثقافية يقرر دعم مكتبة كنيسة مار جرجس في دلجا

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صندوق التنمية الثقافية يقرر دعم مكتبة كنيسة مار جرجس في دلجا صندوق التنمية الثقافية يقرر دعم مكتبة كنيسة مار جرجس في دلجا

كتب : محمد عبد الجليل منذ 8 دقائق

تنفيذا لخطة قطاع صندوق التنمية الثقافية بتطوير ودعم مكتبات جميع قرى ونجوع ، لنشر الثقافة والوعي بين المواطنين، وافق المهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، على دعم مكتبة كنيسة مار جرجس بدلجا في المنيا بعدد من الكتب والمجلدات، حتى تعود كما كانت مركزا للفكر والأدب، وذلك بعد لقائه بالأب أيوب يوسف راعي الكنيسة.

وكانت كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بدلجا تعرضت لمأساة في يوليو الماضي، حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين مبنى الخدمات التابع للكنيسة وأحرقت المكتبة العلمية الخاصة بها، التي كانت تضم أكثر من 300 ألف كتاب بشتى النواحي العلمية، منها مؤلفات الشيخ محمد عبده والطهطاوي.

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