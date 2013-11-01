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12 حالة إصابة بـ"النكافية" بين تلاميذ المدارس ومجندي الأمن المركزي في البحر الأحمر

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12 حالة إصابة بـ"النكافية" بين تلاميذ المدارس ومجندي الأمن المركزي في البحر الأحمر 12 حالة إصابة بـ"النكافية" بين تلاميذ المدارس ومجندي الأمن المركزي في البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 7 دقائق

سجلت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، 12 حالة مصابة بالغدة النكافية، بينهم طلاب المدارس ومجندو الأمن المركزي.

ارتفعت الحالات المصابة بالغدة النكافية في مدارس البحر الأحمر إلى 6 حالات، من طلاب مدارس مرسى علم وسفاجا، وتم عزلهم ومنحهم إجازة لمدة 15 يومًا.

وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي ومديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدارس المحيطة، وقامت إدارة الطب الوقائي بإجراء مسح وتعقيم للفصل وإعطاء إرشادات للطلاب للوقاية من المرض.

وتم رصد إصابة 6 مجندين بفرق الأمن المركزي بالغدة النكافية، وتم عزلهم عن المعسكر.

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