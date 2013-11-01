احم نفسك من شبح "الأنفلونزا"هذا الشتاء

تكثر الإصابة فى الشتاء بالأنفلونزا والبرد بدرجاته وتبعا لمناعة كل شخص يمكن أن تطول مدة الإصابة بالبرد أو تقصر، وترتبط أيضا بمدى اهتمامه بالعلاج ومواظبته عليه وزيادة مناعته بنظامه الغذائى لكى يتجنب الإصابة المتكررة به.

قال الدكتور علاء سيد استشارى أمراض الصدر، إن الشتاء هو الفصل الأكثر إزعاجا لإصابتنا فيه بالأنفلونزا، وقد تمتد الإصابة لدى البعض طوال فصل الشتاء، وهو ما يسبب إزعاجا كبيرا للمريض وإضعافا شديدا لمناعته وقدرته على المقاومة.

ونصح علاء "قم بزيارة الطبيب المختص بمجرد ظهور الأعراض المعروفة للأنفلونزا وعدم الإهمال فى هذا الإجراء لكى لا تترتب عليه عواقب مرضية غير متوقعة".

وأوضح أن الشخص قد يعتقد بأن إصابته بمرض بكتيرى، أو بفيروسات أو أمراض فيروسية أشد خطورة من الإنفلونزا، مؤكدا على مدى خطورة إهمال علاج دور البرد وعدم الفحص على يد مختص، فأى مرض بكتيرى أو فيروسى أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا الموسمية وهى أمراض أشد خطورة ومضاعفاتها أشد قوة على المريض.

ونصح استشارى الأنف "بعدم التهاون فى الذهاب إلى الطبيب عند ظهور أعراض الأنفلونزا والبرد، وبإجراء فحص شامل حتى يتم التأكد من عدم الإصابة بأى مضاعفات أو أمراض شبيهة"، مضيفا أن الشتاء يكون أكثر عرضة للإصابة بدور البرد وأمراض الأنفلونزا المزعجة لذا على الشخص سرعة التحكم فيها قبل أن تستمر معه طوال فصل الشتاء.