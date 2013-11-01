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وصول 33 ألف طن جازولين من تركيا إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 33 ألف طن جازولين من تركيا إلى ميناء الإسكندرية وصول 33 ألف طن جازولين من تركيا إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "كاليتا"، وتحمل شحنة جازولين تزن 33 ألف طن.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء عادل ياسين حماد، إن الباخرة قادمة من تركيا، وتم تفريغ حمولتها على الفور فى الأماكن المخصصة بعد إنهاء كافة الإجراءات الجمركية للشحنة.
> وأكد أن حركة تداول البضائع والشاحنات ومغادرة ووصول البواخر والسفن من وإلى ميناء الإسكندرية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.
> من ناحية أخرى، تمكن ضباط مباحث بالإسكندرية من ضبط كمية كبيرة من عبوات الصلصة والمكرونة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن إحدى الشركات قبل بيعها بالأسواق.
> وكانت معلومات قد وردت إلى مدير مباحث التموين بالإسكندرية العميد عزت عبد القادر، عن قيام شركة للصناعات الغذائية كائنة بمنطقة مينا البصل غرب المدينة بتخزين عدد كبير من عبوات الصلصة مختلفة الأوزان والمكرونة الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن تابع لها تمهيدا لبيعها بالأسواق معرضة حياة المواطنين للخطر.
> وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة مخزن الشركة، وعثر على 7864 عبوات صلصة، و830 كيلو مكرونة منتهية الصلاحية.
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مصر 365

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