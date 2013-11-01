ديانا حداد بلوك جديد على الـInstagram

لطالما تميّزت الفنانة ديانا حداد بإطلالاتها الهادئة وذوقها الرصين. وهي امرأة صاحبة قوام متناسق، يليق به مختلف الأنماط، من الكلاسيكي الى العصري. وفي أحدث إطلالاتها، أرادت ديانا أن تحدث تغييراً لافتاً، حيث اختارت أن تبدل لون شعرها من البني الى الأشقر وكان خيارها موفقاً. فقد منحها هذا اللون نضارة وانتعاشاً، وأكسب إطلالتها مزيداً من الجرأة. فديانا، كما ذكرنا، لا تميل كثيراً الى الأزياء الصاخبة أو المكشوفة، وتحرص على الحفاظ على إطلالة أنيقة ورزينة في الوقت نفسه. وهي عندما تختار إطلالة بالجينز تكون ناعمة وشبابية، وعندما يتجه خيارها الى الفساتين، تكون القصات المختارة واضحة ومحتشمة.

إليك بعض الصور التي عرضتها ديانا بنفسها على الـInstagram. اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بإطلالاتها؟

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