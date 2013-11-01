أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ديانا حداد بلوك جديد على الـInstagram

Google+ Print
ديانا حداد بلوك جديد على الـInstagram ديانا حداد بلوك جديد على الـInstagram

لطالما تميّزت الفنانة ديانا حداد بإطلالاتها الهادئة وذوقها الرصين. وهي امرأة صاحبة قوام متناسق، يليق به مختلف الأنماط، من الكلاسيكي الى العصري. وفي أحدث إطلالاتها، أرادت ديانا أن تحدث تغييراً لافتاً، حيث اختارت أن تبدل لون شعرها من البني الى الأشقر وكان خيارها موفقاً. فقد منحها هذا اللون نضارة وانتعاشاً، وأكسب إطلالتها مزيداً من الجرأة. فديانا، كما ذكرنا، لا تميل كثيراً الى الأزياء الصاخبة أو المكشوفة، وتحرص على الحفاظ على إطلالة أنيقة ورزينة في الوقت نفسه. وهي عندما تختار إطلالة بالجينز تكون ناعمة وشبابية، وعندما يتجه خيارها الى الفساتين، تكون القصات المختارة واضحة ومحتشمة.
إليك بعض الصور التي عرضتها ديانا بنفسها على الـInstagram. اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بإطلالاتها؟

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي