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احصلي على إطلالة أنثوية بسيطة

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احصلي على إطلالة أنثوية بسيطة احصلي على إطلالة أنثوية بسيطة

إبحثي عن أناقتك في البساطة هذا الموسم... جربيها في الألوان والخامات والإكسسوارات وستقدمين نفسك بإطلالة متميزة لا تخلو من الأنوثة.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Hair Beauty Lounge

الصورة رقم 1:
- بنطلون مطبع. السعر 1104$.
- ثوب باللون الأسود. السعر 551$.
الإثنان من Missoni.
- عقد طويل من Nocturne متوفر لدى Front Row. السعر 298$.
- حقيبة مطبعة بالأبيض والأسود من Kature. متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 668$.

الصورة رقم 2:
- توب ذات أكمام طويلة من Twisty. متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 261$.
- بنطلون مطبع من Karen Millen. سعره 166$.
- عقد من Nocturne. متوفر لدى Front Row. سعره 262$.

- الصورة رقم 3:
- ثوب مطبع من Karen Millen. سعره 306$.
- أقراط كبيرة من Oscar De La Renta. سعرها 487$.
- نظارات شمسية من Sheriff and Cherry. سعرها 157$.
- الإكسسوارات متوفرة لدى Boutique 1.

- الصورة رقم 4:
- ثوب باللون الرمادي من Victoria Beekham. سعره 2324$. متوفر لدى Boutique 1.
- حقيبة مطبعة من جلد الثعبان من Koture. سعرها 570$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من MCQ متوفر لدى Front Row. سعره 1140$.

- الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع من Twisty. سعره 494$.
- عقد تزينه أزهار حمراء. سعره 849$.
- خاتم كبير. سعره 239$.
- سوار عريض. سعره 610$.
جميعها من Oscar De La Renta ومتوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 6:
- ثوب مطبع. سعره 309$.
- حقيبة مطبعة. سعرها 129$.
الإثنان ن Karen Millen.

 

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سيدتي