احصلي على إطلالة أنثوية بسيطة

إبحثي عن أناقتك في البساطة هذا الموسم... جربيها في الألوان والخامات والإكسسوارات وستقدمين نفسك بإطلالة متميزة لا تخلو من الأنوثة.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: Hair Beauty Lounge

الصورة رقم 1:

- بنطلون مطبع. السعر 1104$.

- ثوب باللون الأسود. السعر 551$.

الإثنان من Missoni.

- عقد طويل من Nocturne متوفر لدى Front Row. السعر 298$.

- حقيبة مطبعة بالأبيض والأسود من Kature. متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 668$.

الصورة رقم 2:

- توب ذات أكمام طويلة من Twisty. متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 261$.

- بنطلون مطبع من Karen Millen. سعره 166$.

- عقد من Nocturne. متوفر لدى Front Row. سعره 262$.

- الصورة رقم 3:

- ثوب مطبع من Karen Millen. سعره 306$.

- أقراط كبيرة من Oscar De La Renta. سعرها 487$.

- نظارات شمسية من Sheriff and Cherry. سعرها 157$.

- الإكسسوارات متوفرة لدى Boutique 1.

- الصورة رقم 4:

- ثوب باللون الرمادي من Victoria Beekham. سعره 2324$. متوفر لدى Boutique 1.

- حقيبة مطبعة من جلد الثعبان من Koture. سعرها 570$.

- حذاء ذو كعب مرتفع من MCQ متوفر لدى Front Row. سعره 1140$.

- الصورة رقم 5:

- ثوب مطبع من Twisty. سعره 494$.

- عقد تزينه أزهار حمراء. سعره 849$.

- خاتم كبير. سعره 239$.

- سوار عريض. سعره 610$.

جميعها من Oscar De La Renta ومتوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 6:

- ثوب مطبع. سعره 309$.

- حقيبة مطبعة. سعرها 129$.

الإثنان ن Karen Millen.

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