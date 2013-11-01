طريقة عمل اومليت السمك

المقادير:

-200 غرام من الحدوق (سمك من فصيلة القد ولكنه أصغر منه) المدخّن وغير المصبوغ

-250 ملليلتراً من الحليب

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

-4 بيضات

-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

-ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الثوم المعمّر المفروم

-ملعقة كبيرة من الكريما الطازجة

طريقة التحضير:

1-يوضع الحدوق في مقلاة متوسطة ويسكب فوقه الحليب ليغطّيه. يدع هذا المزيج على النار، حتى غليان الحليب، ثم تخفض الحرارة وتدع على نار هادئة لمدّة 6 إلى 8 دقائق، وذلك حتى نضوج الحدوق. يصفّى ويدع ليبرد قليلاً. ثم، يقشّر ويزال جلده وعظامه.

2-يسخّن الزيت في مقلاة متوسطة. يخفق البيض بخفّة باستخدام شوكة، ينثر الملح والكثير من الفلفل الأسود المطحون، ثم يسكب هذا المزيج في المقلاة الساخنة، وذلك وفق الشكل التالي: يبدأ بوضع الطرف الخارجي من "الأومليت" في منتصف المقلاة تدريجياً إلى أن تصبح غير سائلة. ثم، يلاحظ أن منتصف "الأومليت" سيصبح الآن أكثر سماكة.

3-توزّع نصف كميّة السمك المقشّر وملعقة كبيرة من الثوم المعمّر على "الأومليت".ثم، تشوى لمدّة دقيقة واحدة.

4-توضع "الأومليت" في طبق دافئ، وتضاف نصف الكريما الطازجة عليها، مع المزيد من الثوم المعمّر. يقدّم هذا الطبق على الفور.

نصيحة "الشيف":

يطلق على هذه "الأومليت" في سلسلة فنادق "سافوي" Savoy اسم الصحافي وكاتب الروايات والمسرحيات أرنولد بينيت Arnold Bennett .

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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