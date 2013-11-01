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طريقة عمل اومليت السمك

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طريقة عمل اومليت السمك طريقة عمل اومليت السمك

المقادير:
-200 غرام من الحدوق (سمك من فصيلة القد ولكنه أصغر منه) المدخّن وغير المصبوغ
-250 ملليلتراً من الحليب
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر
-4 بيضات
-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
-ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الثوم المعمّر المفروم
-ملعقة كبيرة من الكريما الطازجة

طريقة التحضير:
1-يوضع الحدوق في مقلاة متوسطة ويسكب فوقه الحليب ليغطّيه. يدع هذا المزيج على النار، حتى غليان الحليب، ثم تخفض الحرارة وتدع على نار هادئة لمدّة 6 إلى 8 دقائق، وذلك حتى نضوج الحدوق. يصفّى ويدع ليبرد قليلاً. ثم، يقشّر ويزال جلده وعظامه.
2-يسخّن الزيت في مقلاة متوسطة. يخفق البيض بخفّة باستخدام شوكة، ينثر الملح والكثير من الفلفل الأسود المطحون، ثم يسكب هذا المزيج في المقلاة الساخنة، وذلك وفق الشكل التالي: يبدأ بوضع الطرف الخارجي من "الأومليت" في منتصف المقلاة تدريجياً إلى أن تصبح غير سائلة. ثم، يلاحظ أن منتصف "الأومليت" سيصبح الآن أكثر سماكة.
3-توزّع نصف كميّة السمك المقشّر وملعقة كبيرة من الثوم المعمّر على "الأومليت".ثم، تشوى لمدّة دقيقة واحدة.
4-توضع "الأومليت" في طبق دافئ، وتضاف نصف الكريما الطازجة عليها، مع المزيد من الثوم المعمّر. يقدّم هذا الطبق على الفور.

نصيحة "الشيف":
يطلق على هذه "الأومليت" في سلسلة فنادق "سافوي" Savoy اسم الصحافي وكاتب الروايات والمسرحيات أرنولد بينيت Arnold Bennett .

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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