ستار أكاديمي: مشادة بين نور وعائلته بسبب ليليا

يبدو أنّ طائرة برنامج "ستار أكاديمي" قد أقلعت بشكل جيد، مع توالي الأسابيع، ومع تقدّم أداء الطلاب، وتحسّن الصوتيات، وتجنّب القيّمين على البرنامج الوقوع بأيّ أخطاء تقنية.

وقد أظهر "البرايم" السادس حرفيّة في الغناء لدى بعض الطلاب في الغناء، لاسيما لدى جان وزكي في تقديمهما اللونين الجبليّ والطربيّ بطريقة لافتة، في وقت استمرّ تميّز ليليا، رغم وقوفها في دائرة الخطر. وقد أدّت ليليا أغنيةً للسيدة ماجدة الرومي بشكل رائع، إلى جانب أدائها أغنية أخرى للسيّدة فيروز، وإن بدا التوتر واضحاً على ملامحها، وزاده وضوحاً نسيانها كلمات أغنية الرومي. وقد تفهّم الأساتذة حالة ليليا، لأنّ المشتركة كانت تقف للمرة الأولى في دائرة الخطر.

عيسى نجم البرايم

رغم خروج عيسى المرزوقي منذ أسبوعين من البرنامج الفني، بقي حاضراً في الستوديو بين الجمهور، إذ أتى لتشجيع زملائه، فلقي ترحيباً متوالياً من قبل مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة، ومن مديرة الأكاديميا كلوديا مرشليان، ومن مدرّبة الرقص أليسار كركلا، التي قالت لعيسى: "لم يعد هناك من أحد يضع لي الموسيقى".

وكان عيسى يبتسم لعبدالله ولماريا اللذين تربطهما به علاقة صداقة وطيدة، في الوقت الذي تهافت المعجبون عليه لالتقاط الصور معه بعد انتهاء البرايم.

عيسى الذي التقى زملاءه في الكواليس، بعد انتهاء البرايم، تحدث لـ"سيدتي نت" عن مشاريعه الجديدة التي يحضّر لها، وسنكشفها في لقاء لاحق معه.

توبيخ أهل نور له

لوحظ بعد انتهاء البرايم توجُّه أحد أقرباء نور إليه بالصراخ ودعوته للابتعاد عن ليليا وعن الحبّ، فبدا الانزعاج واضحاً على وجه ليليا. وقالت إحدى قريبات نور لـ"سيدتي نت": "إنّ على نور التركيز وترك ليليا؛ فالقصة باتت واضحة للجميع، ونور من عائلة فنية، وهو لم يقدّم كلّ ما لديه من طاقات، وعليه أن يجتهد ليبرز موهبته، ولا نمنعه من أن يحبّ ولكن أن يعطي لكلّ شيء وقته".

والدة نور ـ بدورها ـ أكدت لـ"سيدتي نت" أنّها مستاءة من أداء نور، فهو مقصّر جداً، وقالت: "حاولت أن أفهمه ذلك بضرورة ترك الحب في الوقت الحالي، عندما رأيته، وتكلمت معه، ولكنه لم يفهم عليّ، ووالده غاضب منه أيضاً لأنّه يعرف قدرة نور وحلمه في تحقيق ذاته في الغناء".

فارس يشعل المسرح

وكعادته، أشعل الفنان فارس كرم المسرح بأغانيه وبإطلالته الشبابية، فردّد الجمهور معه كلّ أغانيه الجديدة، ورافقه في الغناء مصعب من الأردن، وزكي من لبنان. كذلك كانت إطلالة لارا إسكندر، التي تخرّجت في برنامج "ستار أكاديمي"، محبّبة وقريبة إلى القلب، وشاركها الغناء سكينة ورنا من مصر.

خلت حلقة البرايم من أيّ مفاجآت جديدة بجلب أحد أهالي الطلاب، فاقتصرت على فوز جان بسفرة إلى البحر الميت، بفضل حيازنه المرتبة الأولى، فيما استمرّت اللوحات الراقصة المبهرة التي تقدّمها أليسار، في كلّ أسبوع، مادة ينتظرها الجميع.

لوحظ خلال "البرايم" غياب أستاذة المسرح بيتي توتل، لانشغالها بعمل خارج لبنان، فيما حرص خليل على تأدية الشباب للتريو الغنائي، وبدا منهمكاً بالاستماع إليهم وبإعطائهم التوجيهات بإشارات من يديه، خلال وقوفهم على المسرح.

وفي ختام السهرة، أعلنت هيلدا تصويت الجمهور الذي أنقذ الطالبة التونسيّة ليليا بنسبة 49,47 %، مقابل 38.40 % لنور من سوريا، و12.13% لميساء من تونس، ليحسم بعدها تصويت الطلاّب النتيجة النهائيّة بفوز نور بنسبة 7 أصوات، مقابل 2 لميساء، التي غادرت البرنامج، تاركة المجال لابنة بلدها ليليا للمنافسة على اللقب والوصول إلى النهائيّات.

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