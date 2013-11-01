زوجة السلطان سليمان تعترف بإجرائها عملية تجميل

في أحدث ظهور إعلامي لها في أسبوع اسطنبول للموضة، وفي عرض أزياء صديقها المصمم التركي أوزجور ماسور، اعترفت زوجة السلطان سليمان الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بشهرزاد في مسلسل "ويبقى الحب" بإجرائها عمليّة تجميل.

فلدى سؤال الصحافة التركية لكوريل عن قصة أسنانها الأمامية ونوع التجميل الذي أجرته قالت "نعم، قمت بإجراء عملية تجميل لأسناني الأمامية لأني كنت أعاني منها منذ كنت في التاسعة من عمري، حين كسرت وقتها أحد اسناني الأمامية وقام أهلي بحشوه لي، وكنت كل عام أراجع طبيب الأسنان لتجديد الحشو، وكنت اخاف بسببه من الإبتسام طويلاً على طبيعتي أمام الكاميرا، والحمد الله أن هذا لم يؤثر على عملي الفني، وحققت معظم أفلامي ومسلسلاتي نجاحاً كبيراً لكن بناءً على نصائح أصدقائي وعائلتي قررت إجراء عملية علاجية كاملة لها حتى أتمكن من الإبتسام بدون خوف.

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