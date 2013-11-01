الملكة Elizabeth تقلّد Mr. Bean وسام الإمبراطورية البريطانية

بيروت – هدى زين

قلّدت الملكة Elizabeth الثانية الممثل الكوميدي البريطاني Rowan Atkinson المعروف بشخصية Mr. Bean وسام الإمبراطورية البريطانية، مكافأة له على المسيرة الفنية التي أمضاها في إمتاع الناس.

وامتنع Mr. Bean البالغ من العمر 58 عاماً عن الإدلاء بأيّ تعليق، وعن أيّ تهريج، خلال مراسم تقليد الأوسمة، في قصر باكينغهام.

يُذكر أنّ Atkinson اشتهر في العالم بأسره بفضل شخصية Mr. Bean، التي تظهره كطفل كبير في جسم بالغ، وكان استحدثها وأداها في مغامرات لا تُحصى منذ التسعينات.

كما أدّى Rowan Atkinson في السينما أدواراً عديدة، خصوصاً دور Johnny English، وهو عميل سريّ كارثيّ للملكة، يُحاكي بفكاهة James Bond.