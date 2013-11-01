ضبط 3 عاطلين بعد اقتحامهم كمين شرطة بالبحيرة وإصابة شرطيين

أصيب فردا شرطة من قوة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر اقتحام سيارة مجهولة يستقلها 3 عاطلين مسلحين، أثناء إعداد كمين متحرك بناحية قرية مستناد.

كان اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء نبيل عبد الفتاح، نائب مدير الأمن، يفيد أنه أثناء قيام النقيب أحمد محمد عوف الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت والقوة المرافقة بعمل كمين متحرك بناحية قرية مستناد دائرة المركز، وحال استيقاف السيارة رقم 79741 نقل بحيرة يستقلها ثلاثة أشخاص، لم يمتثل قائدها، وحال الهرب اصطدام بالسيارة رقم 2412 / ب 16 شرطة (التابعة للمركز)، ونتج عن ذلك إصابة كل من عريف سائق عصام عبد الرحمن الدسوقى (33 سنة) بكدمة بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وعريف صدقى كامل محمد (30 سنة) من قوة المركز بجرح بالوجه وكدمة بالكتف، وتم نقلهما لمستشفى شبراخيت العام، وكذا حدوث تلفيات بسيارة الشرطة عبارة عن كسر الزجاج الأمامى وتطبيق بالجانب الأيمن.

وتمكنت القوات من ضبط السيارة ومستقليها وهم "محمود ع م" (35 سنة) عاطل ومقيم جزيرة نكلا دائرة المركز والسابق اتهامه فى عدد 34 قضية متنوعة (شروع فى قتل، وإيصال أمانة، وتبديد، وضرب) آخرها القضية رقم 8134/2007 جنح شبراخيت، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9571/2011 جنايات مركز شبراخيت "سرقة بالإكراه".

كما تم ضبط "محمد. ا. ح" (35 سنة) عاطل ومقيم جزيرة نكلا دائرة المركز والسابق اتهامه فى عدد 11 قضية متنوعة، آخرها القضية رقم 3948/2009 إدارى مركز شبراخيت "إكراه على توقيع"، حيث كان بحوزته (فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و"محمد م ع" (31 سنة) عاطل ومقيم جزيرة نكلا دائرة المركز بحوزته سكين كبيرة الحجم (سيف)، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وبالكشف عن السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 423/2011 جنح مركز شرطة شبراخيت بتاريخ 29/1/2011 من جراج المركز على ذمة القضية رقم 5223/2010 جنح المركز، وتحرر المحضر 12797/89 جنايات مركز شرطة شبراخيت لسنة 2013، وجار العرض على النيابة العامة.