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الإمارات ترسل طائرة خاصة لنقل الوفد الشعب المصرى إلى أبو ظبى

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الإمارات ترسل طائرة خاصة لنقل الوفد الشعب المصرى إلى أبو ظبى الإمارات ترسل طائرة خاصة لنقل الوفد الشعب المصرى إلى أبو ظبى

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، إخطارا بإرسال السلطات الإماراتية طائرة خاصة لنقل الوفد الشعبى المصرى، الذى يترأسه حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد إلى أبو ظبى.

وقال مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، إن الطائرة ستصل ظهر اليوم، ومن المنتظر أن تقلع الطائرة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وعلى متنها 50 فردا يتقدمهم حمدين صباحى، والدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد.

يذكر أن الزيارة تهدف إلى توجيه رسالة شكر للشعب الإماراتى وقياداته على دورهم المساند لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وكذلك لتوثيق العلاقات وجذب الاستثمار الإماراتى لمصر.

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