«التعليم»: ارتفاع المصابين بـ«الغدة النكافية» لـ393 بمدارس الجمهورية

كتب : توفيق شعبان الجمعة 01-11-2013 07:08

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اكتشاف إصابات جديدة بين الطلاب بمرض الغدة النكافية أمس، حيث ظهرت 8 حالات بقنا، و5 حالات بمدرسة «على صالح الابتدائية» التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وحالتان بكل من الأقصر الغربية ومركز ناصر، وحالة ببنى سويف. وأكد تقرير غرفة العمليات أن أعداد الإصابة بالغدة النكافية بين طلاب المدارس وصلت إلى 393 حالة فى جميع المحافظات حتى ظهر أمس، فيما بلغت أعداد الإصابة بمرض «الجديرى» 86 حالة، إضافة إلى إصابة 7 حالات بـ«الرمد الحبيبى». من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم منح جميع الطلاب المصابين إجازة مرضية لمدة «15» يوما، والتنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة التى ظهرت بها حالات إصابة، والمدارس المحيطة. وفى إدارة المحمودية التعليمية، ظهرت شكاوى من ظهور أجسام غريبة داخل «فطيرة» الوجبة المدرسية بمدرستى «كفر الرحمانية الابتدائية» و«عوض كشك الابتدائية» مثل «قطع بلاستيك، ودبوس حديد»، وشكل مدير المديرية لجنة لحضور توزيع الوجبة المدرسية، والتأكد من صلاحيتها، وعدم وجود أى شوائب. وقررت إدارتا المدرستين التحفظ على جميع الوجبات، وأخذ عينة للتحليل عن طريق معامل وزارة الصحة.