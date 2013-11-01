أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

«التعليم»: ارتفاع المصابين بـ«الغدة النكافية» لـ393 بمدارس الجمهورية

Google+ Print
«التعليم»: ارتفاع المصابين بـ«الغدة النكافية» لـ393 بمدارس الجمهورية «التعليم»: ارتفاع المصابين بـ«الغدة النكافية» لـ393 بمدارس الجمهورية

كتب : توفيق شعبان الجمعة 01-11-2013 07:08

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اكتشاف إصابات جديدة بين الطلاب بمرض الغدة النكافية أمس، حيث ظهرت 8 حالات بقنا، و5 حالات بمدرسة «على صالح الابتدائية» التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وحالتان بكل من الأقصر الغربية ومركز ناصر، وحالة ببنى سويف. وأكد تقرير غرفة العمليات أن أعداد الإصابة بالغدة النكافية بين طلاب المدارس وصلت إلى 393 حالة فى جميع المحافظات حتى ظهر أمس، فيما بلغت أعداد الإصابة بمرض «الجديرى» 86 حالة، إضافة إلى إصابة 7 حالات بـ«الرمد الحبيبى». من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم منح جميع الطلاب المصابين إجازة مرضية لمدة «15» يوما، والتنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة التى ظهرت بها حالات إصابة، والمدارس المحيطة. وفى إدارة المحمودية التعليمية، ظهرت شكاوى من ظهور أجسام غريبة داخل «فطيرة» الوجبة المدرسية بمدرستى «كفر الرحمانية الابتدائية» و«عوض كشك الابتدائية» مثل «قطع بلاستيك، ودبوس حديد»، وشكل مدير المديرية لجنة لحضور توزيع الوجبة المدرسية، والتأكد من صلاحيتها، وعدم وجود أى شوائب. وقررت إدارتا المدرستين التحفظ على جميع الوجبات، وأخذ عينة للتحليل عن طريق معامل وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة