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حبس صحفى «الوطن» يثير الغضب المصرى والدولى ضد «الجيش»

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حبس صحفى «الوطن» يثير الغضب المصرى والدولى ضد «الجيش» حبس صحفى «الوطن» يثير الغضب المصرى والدولى ضد «الجيش»
سياسيون: ردة خطيرة للحريات.. وقانونيون: حرمان لحق دستورى.. و«لا للمحاكمات العسكرية»: بداية لإسقاط الدستور

كتب : محررو «الوطن» الجمعة 01-11-2013 08:00

أثار حكم القضاء العسكرى بحبس الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، عاما مع الشغل والنفاذ لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، موجة غضب وردود فعل عالمية، وأبرز الخبر موقع «هافينجتون بوست» وشبكتا «فوكس نيوز» و«إيه بى سى نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست»، وقالت وكالة «أسوشييتدبرس»: من المعروف أن المحاكم العسكرية تصدر أحكامها بسرعة وقسوة.

وأدان حقوقيون وسياسيون وقانونيون حبس «أبوالنور»، وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون: لا يجب أن يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية. وطالب محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى الدستور الجديد بشكل قاطع. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حبسه يتنافى مع روح الثورة. وقال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى: كنت أتمنى أن يستشعروا الحرج، ويوقفوا تنفيذ الحكم أسوة بالصحفى أحمد أبودراع. وقال حسام الدين على، المتحدث باسم حزب المؤتمر، إن القضية تعد انتقاصاً من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقال عمرو على، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، إن الحكم ردة فى مجال الحقوق والحريات. وأعلنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» أن الحكم بداية لإسقاط الدستور الجديد.

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