«أوباما» يمدد العقوبات على السودان بسبب نهجها السياسى

99,9 بالمائة من الدينكا صوتوا مع إلحاقهم بجنوب السودان

كتب : سيد خميس ومروة مدحت منذ 1 دقيقة

صوّت سكان «أبيى» من قبيلة «نغوك دينكا» الواقعة على المنطقة الفاصلة بين جنوب السودان والسودان بنسبة 99٫9 بالمائة على أن تُلحق بجنوب السودان، كما أعلن مسئول فى لجنة تنظيم هذا الاستفتاء الذى لا يعترف به أى من البلدين. وتعتبر «أبيى» واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية التى لم تحلّ منذ توقيع اتفاق السلام الشامل فى 2005 الذى أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية وأسفر عن تقسيم السودان فى 2011. وعلى صعيد آخر قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما تمديد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على السودان. جاء ذلك فى بلاغ وجهه أوباما إلى الكونجرس أمس الأول. وحسب تقدير الرئيس الأمريكى، فإن الخرطوم تواصل أعمالها ونهجها السياسى المعادى للمصالح الأمريكية، ونظراً لذلك قرر الرئيس الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قامت بتجميد أصول أموال المسئولين السودانيين الذين لهم صلة بالنزاع المسلح فى إقليم دارفور، إلى جانب العديد من العقوبات الأحادية الجانب الأخرى التى فرضتها واشنطن.