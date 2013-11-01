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130 طالبا فى بطولة ألعاب القوى بنين بدمياط

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130 طالبا فى بطولة ألعاب القوى بنين بدمياط 130 طالبا فى بطولة ألعاب القوى بنين بدمياط

قال الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فى بيان صادر عنه مساء أمس، الخميس، بأن توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بدمياط ينظم فى الأسبوع الأول والثانى من نوفمبر القادم بطولة ألعاب القوى لجميع المراحل بنين، فى إستاد دمياط الرياضى بدمياط الجديدة حيث يتم تنفيذ البطولة للمرحلة الثانوية يومى الأحد والاثنين 3 – 4 نوفمبر والمرحلة الإعدادية يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 نوفمبر والمرحلة الابتدائية يومى الأحد والاثنين 10 – 11 نوفمبر.

وأضاف وكيل الوزارة أن البطولة تحت إشراف محسن نور الدين موجه عام التربية الرياضية، وكوثر كيوان موجهة أولى تربية رياضية، وجمال عطية موجه أول بالديوان، وتحت رعاية اللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، ويشارك فيها (130) طالبا من الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة لجميع المراحل لاختيار من يمثلون محافظة دمياط فى بطولة الجمهورية بالقاهرة.

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