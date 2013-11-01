بالصور| وجوه مخيفة وملابس مرعبة وبيوت أشباح.. في احتفالات العالم بـ"الهالوين"

كتب : محمد أبوضيف الخميس 31-10-2013 22:39

يحتفل العالم، الليلة، بعيد القديسين "الهالوين"، وخاصة في دول الولايات المتحدة كندا آيرلندا وبريطانيا، والتي تعتبره عطلة رسمية، حيث يتوشح المارة في الشوارع بالملابس السوداء، والوجوه المخيفة، تخفيا من جولات الأشباح في المدينة، كما تروي الأسطورة.

وتعرض الشاشات أفلام الرعب، ويتنقل الأطفال من بيت لآخر وبحوزتهم أكياس وسلال يملؤونها بالشكولاتة والحلوى في طقس يعرف باسم خدعة "أم حلوى".

ويعود "الهلوين" إلى أسطورة الأرواح الشريرة التي خرجت من أيرلندا، حيث تعود تلك الأرواح والأشباح هذه الليلة من البرزخ إلى الأرض وتسود وتموج حتى الصباح التالي، لذلك يرتدي المواطنون الملابس المخيفة والوجوه المرعبة للتخفي من تلك الأرواح، حسب الأسطورة.