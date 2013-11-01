غداً.. إضراب معلمى "السويس الأزهرية" احتجاجاً على إلغاء إجازة السبت

أعلنت المعاهد الأزهرية النموذجية بمنطقة السويس، أمس الخميس، الإضراب عن العمل غداً السبت، وذلك تنديداً بإلغاء إجازة يوم السبت.

وقالت رغدة محمد، معلمة أزهرية، بمنطقة السويس الأزهرية، إنهم سيقومون بالإضراب عن العمل للمطالبة بحقهم فى إجازة السبت أسوة بالعاملين فى التربية والتعليم وجميع المصالح الحكومية.

كما قرر العاملون بمهنة التدريس بالعقود الموسمية إعطاء مهلة أسبوع للقائمين على العمل لتنفيذ قرار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب برفع الأجور حسب موافقته، وإن لم ينفذوا تعليمات الطيب، فإنهم سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام المشيخة.

وكان الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أكد أنه تم أخذ رأى المناطق الأزهرية لعمل إحصائية بمدى موافقتهم على إعادة يوم السبت إجازة رسمية، وتبين بموجب فاكس تم إرساله من المناطق موافقة أربع مناطق على قرار إلغاء إجازة السبت، وهم أسيوط والمنيا والبحيرة وشمال سيناء، أما باقى المناطق فأبدت رغبتها فى عدم إعادة يوم السبت إجازة، معبرين عن استياء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من قرار الإلغاء.