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"الأوقاف": المالية توافق على صرف المبلغ المخصص لتحسين دخل الإمام

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"الأوقاف": المالية توافق على صرف المبلغ المخصص لتحسين دخل الإمام "الأوقاف": المالية توافق على صرف المبلغ المخصص لتحسين دخل الإمام

أفادت وزارة الأوقاف بوصول خطاب إلى مجلس الوزراء، يفيد موافقة وزارة المالية على صرف مبلغ المائة جنيه، التى كانت مقررة لتحسين دخل الإمام، بدءًا من يوليو 2013، وحتى يونيو 2014.

وقالت الوزارة إن هذه المعونة سيتم صرفها بجانب المائة جنيه بدل إعانة العلماء، التى تقوم بصرفها من مواردها الذاتية ابتداءً من نوفمبر 2013م.

هذا ويدرس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ملف تحسين دخول وأحوال جميع العاملين بوزارة الأوقاف، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهداً فى تحسين دخول وأحوال جميع أبنائها من الأئمة والإداريين ومقيمى الشعائر والعمال.

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