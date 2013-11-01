غدا.. باسم يوسف يسخر من تحريف "الجزيرة" لأخبار مرسي في "البرنامج"

كتب : الوطن الخميس 31-10-2013 22:12

قال أحد أفراد فريق عمل برنامج البرنامج الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على شاشة "سي بي سي"، إن الحلقة الثانية من الموسم الجديد التي ستذاع مساء غد، تتناول الأداء الإعلامي لعدد من الإعلاميين المصريين واستهداف قناة الجزيرة للدولة المصرية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفقرة الأولى من البرنامج ينتقد فيها باسم يوسف بعض الخبراء السياسيين والمذيعين في البرامج الفضائية، عند حديثهم عن بعض الأخبار وتعليقاتهم على الأحداث، مشيرا إلى أن الحلقة تسخر من معلومات سطحية وسذاجة تُطرح في البرامج الفضائية عن الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه إلى درجة الحديث من قبل خبراء المعلومات عن الوجبات التي يتناولها، أما الفقرة الثانية فتكشف حجم الكذب والتلفيق الذي تنتهجهه قناة الجزيرة مباشر في بث الشائعات ونشر الفوضى في مصر.