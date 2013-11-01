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«أميركية الشارقة» توعي بسرطان الثدي

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«أميركية الشارقة» توعي بسرطان الثدي «أميركية الشارقة» توعي بسرطان الثدي

نظم مكتب شؤون الطلبة بالجامعة الاميركية في الشارقة بالتعاون مع القافلة الوردية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان والنادي الثقافي الإماراتي بالجامعة، حملة توعوية بمرض سرطان الثدي وذلك تزامناً مع الشهر التوعوي العالمي لسرطان الثدي، في المركز الطلابي بالجامعة.

وبدأ البرنامج بعرض مادة تعريفية عن القافلة الوردية وعرض احتفالات العالم بهذه المناسبة، ووزعت القافلة مجموعة من المنشورات التوعوية عن كيفية اجراء الفحوص المبكرة وأهميتها. وقالت الدكتورة موزة الشحي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة إن الجامعة تشجع دوماً على مثل هذه الفعاليات التي لها دور كبير في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض .

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