سعود القاسمي يستعرض علاقات التعاون مع سويسرا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه فيليبو لومباردي رئيس برلمان الولايات في سويسرا والوفد المرافق له الذي يزور الدولة حاليا.

تعاون

واستعرض صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع رئيس البرلمان السويسري، علاقات التعاون المشترك التي تربط دولة الإمارات بسويسرا وسبل توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ومن جانبه أشاد فيليبو لومباردي بالعلاقات الاقتصادية المتميزة القائمة بين الشركات الاماراتية والسويسرية وحجم التبادل التجاري الذي شهد زيادة مطردة في السنوات الأخيرة متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز تلك العلاقات لآفاق أرحب.

كما أشاد لومباردي بالنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة على مختلف الاصعدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". حضر اللقاء سالم الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وفواز عبدالله جمعة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وحمد الشامسي مدير دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.