حميد النعيمي يثمن جهود جمعية التراث العمراني

ثمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية التراث العمراني في دولة الامارات لحماية الأبنية التاريخية التي تزخر بها الدولة الامر الذي يعزز الحفاظ على الموروث الأصيل للتاريخ العمراني.

ودعا سموه إلى دعم التراث العمراني في الدولة من قبل كافة الجهات والمؤسسات المعنية وذلك لارتباطه بحياة الأجداد والموروثات الأصيلة المعبرة عن عادات وتقاليد الشعوب فضلاً عن انه يعد من الأسس التي تقيس مدى عراقة الشعوب وتطورها الحضاري على مر الازمان.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه بالديوان الاميري المهندس رشاد محمد بوخش عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس جمعية التراث العمراني وأعضاء الجمعية وذلك في اطار الزيارات التي تنظمها الجمعية للجهات والمؤسسات الحكومية للتعريف بنظامها وأهدافها والأنشطة المختلفة التي تنفذها.

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من المهندس رشاد بوخش على التراث العمراني في دولة الامارات العربية المتحدة وعراقة المواقع التي تضمها الدولة والتي حصرتها الجمعية بـ2900 موقع وما تحتويه من موروثات أصيلة، كما تعرف سموه على أهداف الجمعية ودورها في حماية الآثار التاريخية التي تزخر بها الدولة وتتميز بطابع تراثي عريق. وقدمت جمعية التراث العمراني خلال اللقاء عضوية الجمعية الفخرية لصاحب السمو حاكم عجمان.