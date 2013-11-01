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بالفيديو .. كوستا يتفوق على رونالدو في فوز أتليتكو مدريد

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بالفيديو .. كوستا يتفوق على رونالدو في فوز أتليتكو مدريد بالفيديو .. كوستا يتفوق على رونالدو في فوز أتليتكو مدريد

جرانادا، (إفي): حافظ أتلتيكو مدريد على وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم وفارق النقطة الواحدة مع المتصدر وحامل اللقب برشلونة بعد تحقيقه فوزا صعبا على مضيفه جرانادا بهدفين لواحد لحساب الجولة الـ11 من الليجا.

ورفع فريق الروخيبلانكوس رصيده الى 30 نقطة، مقابل 31 للبرسا، فيما توقف رصيد الفريق الأندلسي عند 11 نقطة في المركز الـ14.

سجل ثنائية أتلتيكو الثنائي دييجو كوستا وديفيد بيا من ركلتي جزاء، فيما قلص الفارق لجرانادا، النيجيري أوديون ايجهالو من ضربة رأسية.

وفض كوستا بذلك الشراكة على لقب هداف الليجا "البيتشيتشي" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد، حيث سجل اليوم هدفه الـ12 مقابل 12 للـ"دون".

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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