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اعتماد 14 مؤسسة تعليمية فى الجودة بدمياط

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اعتماد 14 مؤسسة تعليمية فى الجودة بدمياط اعتماد 14 مؤسسة تعليمية فى الجودة بدمياط

أعلن الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم الخميس، أنه تم اعتماد 14 مدرسة هذا العام من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث تم اعتماد مدرستين مرحلة ابتدائية وهما مدرسة أبو عدوى الابتدائية المشتركة بإدارة كفر سعد ومدرسة الجمهورية بإدارة الزرقا وعدد12 روضة وهم روضة مدرسة عبد الله عامر وروضة مدرسة التحرير بإدارة دمياط، وروضة مدرسة كفر تقى بإدارة الزرقا وروضة مدرسة النيل ومدرسة سلطان بدوى الابتدائية بإدارة السرو، وروضة مدرسة شرباص للتعليم الأساسى، وروضة مدرسة عزبة الجندى، وروضة مدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى بإدارة فارسكور، وروضة مدرسة السلام الابتدائية المشتركة بالبساتين بإدارة كفر البطيخ، وروضة مدرسة الشهيد عماد داود بإدارة كفر سعد، وروضة مدرسة أحمد زويل، وروضة مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة دمياط الجديدة.
> وقال وكيل الوزارة، إن الاعتماد نتيجة التعاون البناء المثمر بين مختلف القيادات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية وإدارة قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية والمجتمع المحلى ومجالس أمناء المدارس، الذين قاموا بتقديم الدعم التربوى والمادى للمدارس، وبذلك أصبح عدد المؤسسات التعليمية المعتمدة بدمياط 50 مؤسسة تعليمية.

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مصر 365