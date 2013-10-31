محافظ القليوبية: لا نية لتأجيل الدراسة بالمحافظة بسبب الغدة النكافية

قال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، إن حالات الإصابة بمرض الغدة النكافية وصلت حتى الآن إلى 115 حالة، مشيرا إلى أنها لا تشكل أية خطورة، حيث إن الوضع الصحى تحت السيطرة ولا يوجد ما يستدعى القلق من قبل أولياء الأمور، مؤكدا بأنه لا نية لتأجيل الدراسة إلا فى حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى استقرار الدراسة وعلاج جميع حالات الإصابة.

وأشار المحافظ فى تصريح اليوم، الخميس، إلى أنه تقرر عقد مؤتمر ولقاءات للتوعية بالمرض بحضور أجهزة الصحة والتعليم بهدف التوعية بأعراض المرض وسبل الوقاية والعلاج، خاصة بين طلبة المدارس من خلال الأطباء المتخصصين بمشاركة مسئولى البيئة والسكان بالمدارس، وسوف يتم خلال المؤتمر عقد العديد من الندوات لطلاب المدارس، وعرض أفلام عن المرض وأعراضه وطرق العلاج والوقاية.

وأوضح عبد الظاهر، أن الحالات المصابة لم تتركز فى مدرسة بعينها، إنما هى موزعة على مدارس المحافظة، وأن أعلى مدرسة سجلت إصابات لم تتجاوز إصابة 12 طالبا بها، مشيرا إلى أن الفرق الصحية التى شكلتها مديرية الصحة تجوب المدارس يوميا لرصد أية حالات ومعالجتها.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية قد أعلنت اليوم عن اكتشاف 30 حالة إصابة جديدة بمرض الغدة النكافية بين التلاميذ على مستوى مدارس المحافظة، ليصل إجمالى التلاميذ المصابين بالغدة النكافية حتى الآن إلى 115 حالة منذ بداية العام الدراسى.