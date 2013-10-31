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الأمراض الفيروسية والبكتيرية الأكثر انتشارا بين الأطفال بفصل الشتاء

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الأمراض الفيروسية والبكتيرية الأكثر انتشارا بين الأطفال بفصل الشتاء الأمراض الفيروسية والبكتيرية الأكثر انتشارا بين الأطفال بفصل الشتاء

التغيرات الجوية عند اقتراب فصل الشتاء تؤدى إلى ضعف المناعة وتتسبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض التى تؤثر على الأطفال والكبار، فالأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشتاء إذا لم تتم التغذية الصحية لهم.

قال الدكتور رفيق شوقى عطالله استشارى طب الأطفال، إن الأمراض الأكثر انتشارا فى فصل الشتاء بين الأطفال الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية كالتهاب اللوزتين والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية نتيجة لتغيير الجو المفاجئ وتغيير درجات الحرارة، لافتا إلى أن من الأمراض الفيروسية المنتشرة خلال هذه الأيام الحصبة النكافية، لكنها متواجدة بنسبة أقل عن السنة الماضية وذلك للاهتمام بأخذ الأمصال التى تحد من انتشار الفيروس المؤدى للحصبة.

لذلك نصح استشارى طب الأطفال الأمهات الاهتمام بصحة أطفالهم لتجنب الإصابة بالأمراض فى فصل الشتاء، كالاهتمام بالتغذية السليمة للطفل التى تؤدى إلى تقوية مناعته وأخذ جرعات منشطة أو تلقيحات الحصبة إذا لم يتم أخذها فى المدارس يجب التوجه إلى هيئة المصل واللقاح لتطعيم الأطفال والحفاظ على صحتهم لأن عند الذهاب للمدرسة، والتعرض للأعداد الكبيرة يتم انتقال الأمراض الفيروسية من طفل لآخر نتيجة لعدم أخذ الأمصال.

وأوصى الطبيب بتوعية الأم لأطفالها بعدم التواجد فى أماكن مزدحمة وعدم استخدام أدوات زملائهم فى المدارس، حتى لا يتم انتقال الأمراض عن طريق الفيروسات المعدية من الجو.
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