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الجمعية المصرية تعقد المؤتمر الثالث لـ"صحة الشباب والمراهقين"

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الجمعية المصرية تعقد المؤتمر الثالث لـ"صحة الشباب والمراهقين" الجمعية المصرية تعقد المؤتمر الثالث لـ"صحة الشباب والمراهقين"

تعقد الجمعية المصرية لصحة الأسرة المؤتمر الثالث بعنوان "صحة الشباب والمراهقين" خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر بالبحر الأحمر.

يشارك فى هذا المؤتمر أطباء من مختلف الدول العربية من ، واليمن والكويت، وفلسطين، ولبنان، بالإضافة إلى مشاركة بعض الدول الأوروبية مثل هولندا وكندا.

ويناقش المؤتمر العديد من النواحى كالتثقيف الطبى الخاص بالمراهقين، ويناقش المؤتمر الآثار المترتبة على زواج القاصرات، بالإضافة إلى تعزيز البرامج والأنشطة المحلية والإقليمية التى تسعى إلى تعزيز صحة الشباب والمراهقين ودعم البيئة المدرسية.

يذكر أن هذا المؤتمر تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم، ويأتى هذا فى طور دعم ثقافة ونشر وعى بصحة المراهقين.

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مصر 365

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