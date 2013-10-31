تجميع البول فى المثانة يؤدى إلى كبر حجمها والتهابها

عندما يأتى فصل الشتاء نجد الكثير من الناس يذهبون لقضاء حاجتهم كثيرا، مما يؤدى ذلك إلى مضايقتهم أو شكهم بإصابتهم بمرض السكر.

قال الدكتور محمد عبد الرسول استشارى جراحة المسالك البولية، إن الماء المتواجد فى الجسم يخرج من الكلى والجلد والرئة فى صورة عرق وبول، وفى الصيف يكون إخراج الماء من الجسم عن طريق العرق، لافتا إلى أنه فى فصل الشتاء لم يتم إخراج الماء عن طريق العرق فيتم خروج الماء عن طريق البول لذلك يذهب الكثير من الناس إلى قضاء حوائجهم فى فصل الشتاء.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتراكم البول حتى لا يذهبون للحمام كثيرا، وذلك يعد خطرا لأنه يؤدى إلى كبر حجم المثانة وتحدث المثانة العصبية، مشيرا إلى أن تجميع البول فى المثانة يؤدى إلى التهابها، فيحذر الطبيب من تجميع البول فى المثانة.

كما نصح استشارى جراحة المسالك البولية بعض الأشخاص إذا زادت معدلات دخول الحمام مع الاستيقاظ من النوم ممن 2:3 مرات، يجب الذهاب لطبيب المسالك البولية لإجراء التحاليل ومعرفة السبب سواء كان التهابات المثانة أو المثانة النشطة.