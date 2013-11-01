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حركة راقب ... شارك .... افضح تكشف ما تم مؤخرا في عزية الخزان بطامية

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حركة راقب ... شارك .... افضح تكشف ما تم مؤخرا في عزية الخزان بطامية حركة راقب ... شارك .... افضح تكشف ما تم مؤخرا في عزية الخزان بطامية

عبدالرحمن سالم - الفيوم -

فى ضوء متابعتنا لمشكله عزبه الخزان بمركز طاميه والتى نشرتها الحركه سابقا قامت راقب شارك افضح ومؤسسها احمد السنى ومؤسس المحليات للشباب محمد تمام والصحفى سيد حجاج بزيارة للعزبه ومقابله الاهالى وذالك يوم الاحد الماضى 27\10 تم والحمد لله استبدال محول الكهرباء القديم بمحول جديد من قبل هندسه كهرباء طاميه وتم انارة العزبه هذا المساء منه ويتبقى استبدال اعمدة الانارة التالفه باخرى جديدة فى الايام القادمه وتم ادراج قطعه الارض التى تبرع بها احد ابناء العزبه ومساحتها 18 قيراط وبالاستعانه بالمهندس محمد اسماعيل بهيئه الابنيه التعليميه اكد لنا معرفته بمشكلتها والتى تم رفضها من قبل وزارة الزراعه سابقا وان الهيئه ادرجتها فى خطه العام الحالى وسيتم اعتمادها من وزير التنميه المحليه ومحافظ الفيوم الاسبوع القادم بعد عودة المحافظ من النمسا وسيتم عرض مشكله رصف الطريق بطول 4 ك على المحافظ بعد عودته والذى يخدم 4 عزب غيرها لمعرفه مدى ادراجها فى خطه رصف الطرق هذا العام كما ننتقد نشيد شكرا لهندسه طاميه بسرعه الاستجابه وننتظر ان نشكر المحافظ بعد موافقته على مطالب الاهالى البسطاء والمراقبه والمشاركه مستمرة على المسؤليين

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