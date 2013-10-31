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جيرو: الثقة سبب تألقي

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جيرو: الثقة سبب تألقي جيرو: الثقة سبب تألقي

أعاد أوليفير جيرو مهاجم أرسنال الفضل في تألقه هذا الموسم إلى الثقة التي يلعب بها تحت إمرة المدير الفني الفرنسي أرسين فينجر.

جيرو لم يتألق مع أرسنال في الموسم الماضي، دافعا ناديه الإنجليزي لمطاردة العديد من المهاجمين أبرزهم جونزالو إيجوايين ولويس سواريز وكريم بنزيمة.

لكن في النهاية لم يشتر أرسنال مهاجما جديدا، اعتمد على جيرو، والنتيجة أن الفرنسي سجل 8 أهداف ويقدم عروضا ممتازة ساهمت في تصدر المدفعجية لجدول الدوري الإنجليزي.

وقال جيرو عن ذلك: "الثقة في قدراتي وراء إحرازي للعديد من الأهداف هذا الموسم".

وتابع الفرنسي "الإمكانات كما هي، لم تتغير كثيرا، فقط زادت الثقة عليها لتثقلها وتجعلها تظهر.. طبعا التدريب المستمر ساعدني كثيرا".

وأتم "خوض معسكر إعداد مريح، تعامل المدرب الجيد معي، الثقة، مع التدريب.. كان من الطبيعي مع كل هذا أن أنجح".

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