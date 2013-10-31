نقابة البترول: "شركة أنابيب" توافق على رفع بدل الوجبة

أكد هيثم زاد سكرتير الإعلام بنقابة البترول، أن مجلس الإدارة الجديد للنقابة برئاسة محمد سعفان، بدأ خطة عمل للقيام بجولات ميدانية على الشركات، للوقوف على المشاكل والمطالبات العمالية والتفاوض فى تقديم الحلول للمشاكل والاستجابة للمطالبات العمالية قدر الإمكان.

وأضاف زاد، أن المجلس استهل زيارته لشركة أنابيب البترول إحدى شركات القطاع العام، والتى تعمل بنشاط نقل وتخزين المنتجات البترولية، بحضور المهندس محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوزى عمر، رئيس اللجنة النقابية بالشركة.

وأوضح أنه تمت الموافقة على رفع قيمة الوجبة والانتقال للعاملين المستمرين، بعد مواعيد العمل الرسمية والموافقة على إرسال دفعة جديدة للعاملين المستوفيين للترقى بالإدارة العليا إلى هيئة البترول، لاعتمادها والموافقة على صرف بدل انتقال للعاملين الذين ليس لهم خطوط سير أو لا يتواجد لهم أماكن بخطوط السير الخاصة بالشركة.

وأشار هيثم زاد إلى أنه سيتم تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة فى خارج المسار الوظيفى مع أقرب دفعة تعيينات قادمة.

إلى جانب ما يستجد من أعمال والبدء فى اجراءات حركة ترقية للعاملين بالشركة، على ان يصدر قرار بها فى أوائل العام القادم وإعادة النظر فى لائحة النظم الإيجارية للمدينة السكنية الإدارية بمنطقة السويس، بما يخفف من أعباء على العاملين وأسرهم من قاطنى السكن الإدارى.

وقدمت النقابة العامة وعدًا للجنة النقابية ومجلس إدارة الشركة بالتدخل لتقديم الدعم لبعض مطالب العاملين بالشركة والتى هى من اختصاص موافقة الهيئة العامة للبترول ومنها ضم نصف مدة الخدمة بحد أقصى 5 سنوات للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة فى خارج المسار الوظيفى وتدعيم طلب الشركة واللجنة النقابية بالموافقه على أن يقوم العاملين المتقاعدين من أبناء الشركة بصرف حصص الدواء الخاصة بهم من الصيدليات الخاصة بالشركة.