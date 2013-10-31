أمل عرفة تصوّر أولى أعمالها الدراميّة في دمشق

بعد غيابها الكامل في الموسم الدرامي المنصرم عن الشاشة، تعود الفنانة السورية أمل عرفة هذا العام، عبر الجزء الثاني من مسلسل "صرخة روح"، الذي يحمل موضوعاً مختلفاً في كلّ خمس حلقات منه.

والعمل من كتابة مجموعة من الكُتّاب السوريين، ويخرجه المخرج إياد نحّاس، وستصوّر عرفة خماسيّتها في مدينة دمشق.

ويتحدّث مسلسل "صرخة روح" عن الخيانات الزوجيّة والعلاقات المحرّمة والشكّ.. ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم عبد المنعم عمايري، مرح جبر، معتصم النهار، لينا دياب، حلا رجب...

يشار إلى أنّ عرفة صوّرت في وقت سابق فيديو كليب لأغنيةٍ، أهدتها إلى وطنها سوريّا، بعنوان "عم دوّر ع حالي"، بعد أن نقلت مقرّ إقامتها من دبي إلى دمشق، برفقة زوجها الفنان عبد المنعم عمايري.