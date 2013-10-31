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الأردن ينشر أسماء أكثر من 98 ألف عامل مخالف بينهم أكثر من 61 ألف مصريا

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الأردن ينشر أسماء أكثر من 98 ألف عامل مخالف بينهم أكثر من 61 ألف مصريا الأردن ينشر أسماء أكثر من 98 ألف عامل مخالف بينهم أكثر من 61 ألف مصريا

نشرت وزارة العمل الأردنية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أسماء أكثر من 98 ألف عامل بينهم أكثر من 61 ألف مصرى، انتهت تصاريح عملهم مع نهاية عام 2011.

ووفقا لموقع الوزارة، فإن من بين هؤلاء الأسماء 61 ألفا و41 مصريا و1241 يمنيا وسوريا إضافة إلى 12234 إندونيسيا و9614 سيرلانكيا و5991 فلبينيا و1601 بنجاليا و7236 جنسيات أخرى.

وأفاد أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، بأن هذه الأسماء تعد الدفعة الأولى من العمال الذين تعتزم الوزارة إصدار قرارات تسفير بحقهم ما لم يصوبوا أوضاعهم القانونية، حسب قانون العمل الأردنى لعام 1996، وذلك حتى 11 نوفمبر المقبل.

وقال إن الوزارة سوف تصدر قوائم عدة بأسماء العمال المنتهية تصاريح عملهم، وسيتم تنفيذ القرارات بعد التنسيق مع سفارات بلدانهم، موضحا أن الدفعة الثانية من القوائم ستصدر خلال الشهر المقبل ريثما تنتهى إجراءات تصويب أو تسفير الدفعة الأولى.

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مصر 365