بالفيديو .. بيرلو مرتديا قناع مرعب: ريال مدريد ونابولي؟ نركز في بارما

احتفل أندريا بيرلو بعيد "الهلع" بطريقة خاصة وذلك بارتدائه قناع مرعب أثناء إجراءه حوارا صحفيا مع قناة يوفنتوس عقب فوز فريقه على كاتانيا برباعية نظيفة.

وأحرز بيرلو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34 وعلق قائلا: "الهدف الثاني كان رائعا ولكن تهانئي للجميع فقد كانت أهدافا رائعة".

وأضاف "نضع كامل تركيزنا اللآن على مواجهة بارما قبل لقائي ريال مدريد ونابولي لأنه يسبقهما".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد في تورينو يوم الخامس من نوفمبر المقبل بدوري أبطال أوروبا ويأمل في تعويض الخسارة في الجولة السابقة بنتيجة 2-1.

بينما يصطدم بنابولي الذي يسبقه في الوصافة بفارق الأهداف في الدوري الإيطالي يوم 10 نوفمبر، ولكن لقاء بارما يأتي في الثاني من الشهر نفسه.

واختتم بيرلو "نحاول أن نركز في لقاء بارما لكي ندخل لقائي ريال مدريد ونابولي في وضع معنوي أفضل".

شاهد تصريح بيرلو مرتديا قناع مرعب