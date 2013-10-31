طفلة كفيفة تتغلّب على Miley Cyrus

أثارت طفلة فلبينية كفيفة إعجاب كلّ من تابعها وهي تغني إحدى أغنيات النجمة الأمريكية الشهيرة Miley Cyrus، من دون أن تحفظ كلماتها، مستخدمة طريقة "بريل" الخاصّة بالمكفوفين لقراءة الكلمات بشكل مباشر أثناء الغناء.

Joyce Jimenez التي تبلغ من العمر 10 أعوام، أدت الأغنية بشكل رائع، وتحوّلت إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت أغنيتها على موقع "يوتيوب"، وحظيت بمتابعة كبيرة قاربت نصف مليون مشاهدة، حسبما ذكر موقع "24ae".

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت الأغنية على أكثر من 72 الف إعجاب على "فيس بوك" و20 ألف تغريدة على "تويتر"، واحتلت المرتبة الرابعة على قائمة "Yahoo"، فيما اعتبر بعض الذين علّقوا على الفيديو أداء Joyce أفضل من أداء Cyrus نفسها.