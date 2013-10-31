الخارجية الجزائرية: نأسف لاستدعاء السفير المغربي ونعتبره "غير مبرر"

كتب : أ ف ب الخميس 31-10-2013 16:47

عبرت الجزائر عن "أسفها"، اليوم، لقرار الرباط استدعاء سفيرها في الجزائر، واعتبرته "غير مبرر"، وقررت عدم مقابلته بالمثل وإبقاء كافة ممثلياتها الدبلوماسية في المملكة تعمل "بشكل عادي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن "الجزائر تسجل بأسف قرار الحكومة المغربية المتعلق باستدعاء سفيره بالجزائر".

وتابع أن "هذا القرار غير المبرر يمثل تصعيدا في غير محله يرتكز على حجج مضللة وتمس بسيادة الجزائر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجزائر ستحافظ على ممثلياتها الدبلوماسية في المملكة "تعمل بشكل عادي".