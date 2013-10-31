أول فيلم رعب إماراتي ينطلق في الصالات العربية

ثلاثة أفلام بارزة تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع هي Djinn أول فيلم رعب من إنتاج إماراتي وفيلم التشويق Captain Phillips للممثل Tom Hanks والفيلم الكرتوني Escape From Planet Earth. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

Djinn

وصفت الممثلة اللبنانية رزان جمّال بطلة أول فيلم رعب من إنتاج إماراتي DJinn، أن تجربتها فيه كانت مثيرة وفيها الكثير من التحدي. الفيلم عرض خلال مهرجان أبو ظبي السينمائي وهو من إخراج الأميركي Tobe Hooper الذي قدّم لنا في السابق فيلم الرعب الكلاسيكي The Texas ChainSaw Massacre عام 1974، أما الإنتاج فهو لشركة Imagenation Abu Dhabi. الفيلم محوره شخصية خيالية من التراث الإماراتي معروفة بـ "أم الدويس" وهي جنية تستدرج ضحايا من الذكور بعطورها الذكية وتقتلهم ببشاعة.

DJinn يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.

Captain Phillips

في أبريل عام 2009، إنطلقت باخرة شحن في مهمة روتينية لنقل البضائع بقيادة القبطان Richard Phillips ، ولكن هذه المرة ستتعرّض الباخرة لكمين أبطاله أربعة قراصنة صوماليين مستعدين للقتل من أجل المال والذين تمكنوا من الصعود الى الباخرة وتهديد القبطان Phillips والطاقم. ولكن كيف سيتصرّف هذا الأخير أمام هذا الواقع وما هو الثمن الذي سيدفعه؟ Captain Phillips فيلم من نوع التشويق للمخرج Paul Greengrass ، هو مقتبس عن قصة حقيقية ومن بطولة الممثل Tom Hanks الذي أدّى فيه دوراً رائعاً خاصة في الدقائق العشرة الأخيرة التي تقطع أنفاس المشاهدين ويستحق عن دوره الترشّح لجائزة أوسكار.

Captain Phillips يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.

Escape From Planet Earth

فيلم كرتوني يعرض بتقنية الأبعاد الثلاثية أعطى أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Brendan Fraser و Jessica Alba و Sarah Jessica Parker. تدور أحداثه على كوكب Baab حيث يعتبر رائد الفضاء Scorch Supernova بطلاً قومياً. ولكن ماذا سيكون مصير هذا الأخير إذا قرر التوجّه الى كوكب الأرض في عملية إنقاذ؟ وما هو مصيره إذا تم القبض عليه؟ وهل سينجح أخوه Gary الذي كان يعارض ذهابه الى الكوكب المذكور بإنقاذه؟

Escape from Planet Earth سينال إعجاب الصغار ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.