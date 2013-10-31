الذئبة الحمراء هو مرض من أمراض المناعة الذاتية حيث يقوم جهاز المناعة لأسباب غير معروفة بإنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة المناعية، التى تهاجم أعضاء الجسم ذاته، أى أن الجسم يهاجم ذاته، وينشأ عن هذا التهابات مزمنة، وأضرار ببعض الأعضاء، مثل الكلى وخلايا الدم والجلد والمفاصل والجهاز العصبى.

قال دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، إن نسبة الإصابة بالذئبة الحمراء تكثر لدى الإناث عنها فى الذكور، حيث تكون النسبة قبل البلوغ 4: 1 وتـرتفع إلى 8: 1 بعد البلوغ.

وأشار حلمى إلى العلامات المبكرة للمرض، ومنها قد يبدأ المرض بارتفاع فى درجة الحرارة يستمر لمدد طويلة وبدون أسباب واضحة، وقد يصحب هذا إحساس بالتعب والإرهاق والألم أو تورم بالمفاصل، أو طفح جلدى بالوجه أو نزف بالجلد نتيجة لنقص الصفائح الدموية.

وأوضح أن من أعراض المرض وجود إصابات متعددة بأجهزة الجسم المختلفة، حيث إنه لا يصيب أماكن محدودة بالجسم بل ينتشر بأعضائه المختلفة.

كما أن من الأعراض المميزة للمرض وجود طفح جلدى بالوجه وهو يأخذ صورة طفح أحمر اللون على الوجنتين وعظمة الأنف على شكل فراشة على الوجه، وقد يبدأ ظهوره نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ويتم تشخيصه من باب الخطأ كحرق شمسى ثم تظهر باقى الأعراض، ومن الإصابات الجلدية الأخرى وجود طفح دقيق أحمر اللون على الأصابع والكفين وبطن القدمين، أو النزف تحت الجلد أو برودة وزرقة أصابع اليدين والقدمين (ظاهرة رينود)، كما قد يتساقط الشعر بصورة مضطردة هذا وقد تحدث قروح والتهابات بالأغشية المخاطية بالفم والأنف وبالأطراف يسبب آلاما أو التهابات بالمفاصل والأوتار والعضلات، وهو لا يؤدى إلى تشوه المفاصل مثل مرض الروماتويد وقد يؤذى العظام نتيجة لتأثر الأوعية الدموية المغذية لها، أو كعرض جانبى لبعض العلاجات المستخدمة.

ونصح حلمى مرضى الذئبة الحمراء، بأن هناك أشياء يجب الابتعاد عنها، وهى كالتالى:

>1- العصائر.

>2- الأطعمة المقلية بالزيت.

> وعن العلاج، قدم الآتى:

>1- دهان الظهر بزيت الكافور مع زيت الزنجبيل مع زيت حب الرشاد وتعريض الظهر لأشعة الشمس.

>2- التنفس عن طريق البطن.

وقدم حلمى 4 خطوات للشفاء من الذئبة الحمراء:

أولا: على المريض أن يستعين بالله تعالى، ويعلم أن الشافى هو الله، يستمع للرقية الشرعية كل يوم مرة قبل النوم.

ثانيا: يعمل خليط من (كيلو عسل أبيض جبلى + 50 جم غذاء ملكات النحل + 40 جم شمع النحل و40 جم جنسنج صينى اوكورى أفضل للشفاء، تخلط الكميات خلطا جيدا ويتناول المريض ملعقة صغيرة 3 مرات فى اليوم مع كأس ماء فاتر.

ثالثا: تناول ملعقتى زيت زيتون على الريق يوميا قبل تناول ملعقة خليط العسل والأعشاب.

رابعا: اشرب مغلى البابونج (الكاموميل) مع الحبة السوداء (حبة البركة) مشروب حار توضع ملعقة بابونج وملعقة صغيرة حبة سوداء، ويصب عليها ماء حار وتترك خمس دقائق وتشرب يوميا 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة.

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