أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

تعرف على حقيقة الرجل الذى يحمل مسدسا ويدعى الاخوان انه من الجيش

Google+ Print
تعرف على حقيقة الرجل الذى يحمل مسدسا ويدعى الاخوان انه من الجيش تعرف على حقيقة الرجل الذى يحمل مسدسا ويدعى الاخوان انه من الجيش

صورة منتشرة علي الصفحات الاخوانية لتشوية الجيش كالعادة، حيث ادعت صفحات الاخوان ان الشخص الواقف فى المنتصف انه احد قادة الجيش و كان ينتوى اطلاق النار على احد طلبة الاخوان الذى استفزه واستفز قوات الجيش التى كانت تطوقهم.
وهو غير صحيح فهو مواطن كان فى المنطقة المقابلة، استفز من الافعال الصيبيانية الاخوانية واخرج مسدسه وكاد يقتل الطالب الاخوانى لولا تدخل الجيش الذى عنفه ومنعه من هذا الفعل الطائش.
ولكن مصور الفيديو الاخوانى اراد فقط ان يقتطع اجزاء من المشهد ليظهر هذا الشخص وكانه سيقتل الطالب الاخوانى و ادعوا ايضا انه قائد قوات الجيش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب