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سيفيليا أمام ريال مدريد يهدي برشلونة رقما قياسيا جديدا

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سيفيليا أمام ريال مدريد يهدي برشلونة رقما قياسيا جديدا سيفيليا أمام ريال مدريد يهدي برشلونة رقما قياسيا جديدا

(إفي) - بالرغم من الهزيمة الساحقة التي تلقاها سيفيليا امس امام ريال مدريد 7-3 ، إلا أنه نجح في إهداء رقما قياسيا جديد لبرشلونة، بعدما أحرز 3 أهداف في مرمى "الميرينجي"، ليصل عدد الأهداف التي تلقتها شباك الملكي إلى 3003 هدفا.

وتلك الأهداف، تفوق برشلونة على الريال بهدفين أقل، حيث تلقت شباكه 3001 هدفا في تاريخ الليجا.

ولم يتعد برشلونة غريمه التقليدي في رصيد الأهداف المتلقاة منذ ما يقرب من 80 عاما، حيث كانت آخر مرة في الجولة التاسعة من موسم 1930-1931.

وكان الهدف رقم 3000 في مرمى الميرينجي من نصيب التشيلي المتألق الموسم الجاري، أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

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