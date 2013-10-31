تحليل رقمي .. جاريث بيل ' طلع قماش '

أخيرا أظهر جاريث بيل جناح ريال مدريد الأغلى على هذا الكوكب قدراته الفنية، وذلك خلال مواجهة سيفيليا بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ليس فقط لتسجيله هدفين .. وإنما إحصائياته في المواجهة التي فاز فيها فريقه 7-3 تؤكد أن "المكنة طلعت قماش".

سجل جاريث بيل الهدفين الأول والثاني لريال مدريد، وذلك بتسديداته القوية المعهودة الأول من داخل منطقة الجزاء، والثاني من خارج المنطقة.

بيل حضر من توتنام مقابل 100 مليون يورو، وانتظر كثيرا حتى يبدأ الإنتاج مع ريال مدريد، وهو ما حدث أمام سيفيليا ويستعرض FilGoal.com إحصائياته في المباراة من خلال موقع

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أولا) صاحب الجبهة اليمنى

قدم جاريث بيل مجهودا جبارا في الطرف الأيمن، تحرك كثيرا وهو ما يظهر من خلال الخريطة الحرارية لتحركات بيل، هذا بجانب انتقاله في بعض الأحيان للطرف الأيسر.

ثانيا) تصويبات متقنة

وصلت نسبة تصويباته الصحيحة على مرمى سيفيليا 75%، سدد أربع مرات منهم واحدة من خارج منطقة الجزاء وسكنت هدفا، وثانية من الداخل وجاء منها الهدف الأول، بينما واحدة مرت فوق العارضة وأخرى صدها الحارس.

ثالثا) صانع ألعاب

صنع جاريث بيل هدفين بقدمه اليمنى من الجبهة اليسرى، لكريم بنزيمة والثاني لرونالدو والتمريرتين كانت بشكل أرضي، واستخدم قدمه اليسرى المميزة في تمريرات كثيرة بعرض الملعب.

متوسط المسافة التي يمرر فيها جاريث بيل 18 مترا، وقام بإرسال خمس تمريرات طويلة منها واحدة فقط لم تصل لزميل، وبشكل عام نسبة تمريراته الصحيحة 78% وهي نسبة جيدة مقارنة لمركزه واتجاه تمريراته التي تظهر في الصورة.

التمريرات الأرضية الصحيحة 24 مقابل خمسة خطأ، ثلاث تمريرات بالرأس سليمة مقابل أثنين خطأ، عرضية عالية وصلت لزميل، مقابل أثنين لم تجد متابعة.

ومن جهة المواجهات الفردية، حصل على الكرة في ثلاث التحامات هوائية بنسبة 100%، ونسبة مروره من المنافس وصلت 60% من خلال ثلاث مراوغات صحيحة مقابل إيقافه مرتين فقط، ونجح بيل في قطع الكرة عن طريق التزحلق مرة واحدة.

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