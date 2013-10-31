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بيكام يدعم ' زميله السابق ' مويس للنجاح مع يونايتد

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بيكام يدعم ' زميله السابق ' مويس للنجاح مع يونايتد بيكام يدعم ' زميله السابق ' مويس للنجاح مع يونايتد

يؤمن الإنجليزي ديفيد بيكام بقدرة الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد على النجاح مع الشياطين الحمر على الرغم من البداية الصعبة التي يمر بها الفريق.

وكان مويس قد تولى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع هذا الموسم خلفا لمواطنه سير أليكس فيرجسون الذي اعتزل التدريب نهاية الموسم الماضي.

وقال بيكام لـ(توك سبورت) "لقد لعبت مع ديفيد مويس أثناء فترة إعارتي لبريستون ورأيته يتطور كمدرب مع إيفرتون خلال سنوات عمله هناك".

وسبق لديفيد بيكام أن لعب لبريستون عام 1994 بعد تصعيده للفريق الأول بمانشستر يونايتد وتزامن هذا مع وجود ديفيد مويس في نفس الفريق.

وتابع "أنا سعيد جدا له بعد توليه مهمة تدريب مانشستر يونايتد، هو شخص رائع ومدرب موهوب، من الرائع رؤيته هناك وكذلك مساندة الجمهور له".

وأردف بيكام "المهمة صعبة على أي أحد يتولى تدريب يونايتد بعد فيرجسون، ولكن يونايتد سيظل كما هو وأنا واثق من نجاحهم مع مويس".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة جمعها الفريق من 9 مباريات.

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