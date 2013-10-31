"التموين" تعلن الأسعار الاسترشادية الجديدة للخضروات والفاكهة

أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة الأسعار الاسترشادية التى تضم ممثلين من وزارتى التموين والزراعة وممثلين من المجمعات الاستهلاكية والتعاون الاستهلاكى والتعاون الزراعى غير الحكومى ومنتجى وتجار الجملة والتجزئة للخضار والفاكهة وأعضاء من جمعيات حماية المستهلك، قد وضعت الأسعار الاسترشادية للخضار والفاكهة، وهى ملزمة للتجار من السبت المقبل وحتى يوم الجمعة القادم.

وأوضح أن الأسعار خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، وتم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض، وأن هناك خطين ساخنين لتلقى شكاوى المواطنين وهما 19805و19468 .

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار تتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات ونصف، وكيلو البطاطس من 4 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات ونصف، والبصل الأحمر من 2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل الذهبى الأصفر من 2 جنيه و75 قرشا إلى 3 جنيهات و25 قرشا، والكوسة من2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والفاصوليا من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والباذنجان الرومى من جنيه إلى جنيه ونصف، والباذنجان العروس من جنيه ونصف إلى 2جنيه، والباذنجان الأبيض من جنيه ونصف إلى 2جنيه، والجزر الأصفر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والخيار البلدى من جنيه إلى جنيه ونصف، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والفلفل الرومى من جنيه ونصف إلى 2 جنيه ونصف، والملوخية من جنيه واحد إلى جنيه ونصف، والفلفل الشطة الحامى من جنيه ونصف إلى 2جنيه، والقلقاس من 4جنيهات إلى 4جنيهات ونصف، والبطاطا من جنيه إلى جنيه ونصف.

وأشار إلى أن أسعار الفاكهة تتضمن أن يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو صرة من 2جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والعنب الأحمر الرومى من 3جنيهات إلى 4جنيهات، والجوافة من 2جنيه و25 قرشا إلى 3جنيهات و25 قرشا، والبلح الزغلول من 3جنيهات إلى 4جنيهات، والبلح السمانى من جنيه ونصف إلى 2جنيه ونصف، والموز البلدى بأنواعه من 4جنيهات ونصف إلى 6جنيهات، والرومان من 3جنيهات إلى 4جنيهات.

وأضاف أنه تم إخطار جميع مديريات التموين بمراقبة الأسعار المعلنة فى الأسواق وتحرير محاضر لمن يخالف هذه الأسعار الاسترشادية.