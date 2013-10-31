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وكيل مدرسة بالقليوبية يطالب "السيسى" بالترشح لرفع المعاناة عن الشعب

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وكيل مدرسة بالقليوبية يطالب "السيسى" بالترشح لرفع المعاناة عن الشعب وكيل مدرسة بالقليوبية يطالب "السيسى" بالترشح لرفع المعاناة عن الشعب

طالب شكرى المشتولى، وكيل مدرسة قليوب الثانوية التجارية بنين، الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لرفع المعاناة عن الشعب المصرى، ورفع قيمة الإنسان المصرى بين دول العالم، ولدفع عجلة الإنتاج ورفع الاقتصاد المصرى.

كما طالب "المشتولى" من الرئيس المقبل أن يتحلى بإنسانية الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ومكر الرئيس "السادات"، وذكاء الرئيس السابق "مبارك"، والبعد عن غباء الرئيس المعزول "محمد مرسى".

وأكد وكيل المدرسة أن لديه ثالثا مشروعات قومية وهامة وقدر أرسل نسخة من تلك الأفكار إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لكى يتبناها فى برنامجه الانتخابى فى حالة نزوله للانتخابات الرئاسية.

وقد كشف المشتولى عن أحد الأفكار التى أرسلها للفريق "السيسى" عن رغبته فى إقامة متحف عملاق يضم صور وتماثيل كل الرؤساء وكل شهداء الثورة بداية من ثورة25 يناير حتى 30 يونيو.

وأكد شكرى المشتولى أن الشعب المصرى عانى من الفقر منذ 60 سنة، ولابد من مشاركة رجال الأعمال فى رفع الاقتصاد، ومشاركة اللجان الشعبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان لكل أفراد الشعب.

كما طالب بإنشاء بيت مال على غرار بيت مال الصحابى الجليل عمرو ابن العاص، للإنفاق على الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل وطلبة العلم.

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مصر 365