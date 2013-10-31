مستخدمو نوع من أجهزة الكومبيوتر المحمول يشتكون من رائحة غريبة

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

اشتكى عديد من مستخدمي نوع من الكومبيوتر المحمول "لاب توب" من انبعاث رائحة تشبه بول القطط من الأجهزة.

فقد اشتكى مستخدمو طراز "لاتيتيوت 6430 يو الترا بوكس"، الذي تنتجه شركة "ديل" الأمريكية من انبعاث "رائحة بول القطط" من الأجهزة التي يمتلكونها، فيما استبعد مهندسو الشركة وجود تلوث بيولوجي مؤكدين أن الرائحة لا تشكل خطرا صحيا.

وقالت الشركة إن المشكلة تكمن في عملية التصنيع، التي تم تغييرها الآن، كما دعت المستخدمين الذين تأثروا بتلك المشكلة إلى إعادة أجهزة "اللاب توب" الخاصة بهم إلى الشركة لاستبدال بعض قطع الغيار.

كان عملاء الشركة أثاروا القضية في بادئ الأمر مع قطاع إنتاج أجهزة المحمول المتقدمة بشركة "ديل" في يونيو الماضي.

وفي البداية تخيل بعض الزبائن أن السبب هو في القطط التي يمتلكونها وأنها ربما قد تبولت على الجهاز، واشتكى البعض الآخر من أنهم وأثناء عملهم على الجهاز يشمون رائحة تنبعث منه وكأنهم يجلسون بجوار صندوق الفضلات الخاص بالقط.

واقترح الفنيون في جهاز الدعم الفني بالشركة على الزبائن ضرورة تنظيف فتحات الهواء في الجهاز بالهواء المضغوط، إلا أن عملاء الشركة أكدوا استمرار وجود الرائحة.

وفي النهاية، وبعد عملية بحث مطولة للقضية أكدت الشركة أن المشكلة متعلقة بعملية التصنيع وأنه تم حلها الآن، وأنه إذا تم شراء هذه الأجهزة حاليا فلن تكون هذه المشكلة قائمة.

وذكرت العديد من المواقع الإلكترونية أمس أن الشركة اقترحت على المستخدمين ضرورة إرسال أجهزة "اللاب توب" المتضررة لاستبدال مسند راحة اليد والمفاتيح.