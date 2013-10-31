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عرض صور بيكام للبيع في مزاد خيري بلندن

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عرض صور بيكام للبيع في مزاد خيري بلندن عرض صور بيكام للبيع في مزاد خيري بلندن

أعلنت مجلة "جي كيو" البريطانية عن طرحها نحو 50 صورة فوتوغرافية لمشاهير مثل لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكام والمغنية بيونسيه والأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني، للبيع في مزاد خيري بلندن، يعود ريعه لصالح مؤسسة "برينسس ترست" الخيرية.

وسيقام المزاد في 12 نوفمبر المقبل خلال حفل عشاء للاحتفال بالذكرى 25 لإطلاق النسخة البريطانية من المجلة المذكورة.

وسوف تذهب عائدات المزاد لصالح مؤسسة "برينسس ترست" الخيرية التي يرعاها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل والمحرومين.

وتم التبرع بالصور من قبل أبرز المصورين العالميين مثل لورد سنودون، وسام تايلور جونسون، وديفيد بيلي وماريو تستينو.

ويضم المزاد صورا لمجموعة من مشاهير العالم مثل الممثلتين كاميرون دياز وآن هاثاواي، والمغنية ريانا، والمغني ديفيد بوي ولاعب التنس آندي موراي.

وسوف تعرض الصور قبل المزاد في صالة "فيلبس جاليري" بلندن اعتبارا من الجمعة وحتى الثامن من نوفمبر.

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