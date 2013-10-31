تراجع ملحوظ لمبيعات "زاد ماركت" المملوكة لعائلة خيرت الشاطر

تراجعت مبيعات سلسلة محلات الشركة المصرية لأسواق التوفير "زاد ماركت"، المملوكة لعائلة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع زيادة الأعمال الإرهابية لجماعات التيار الإسلامى منذ ثورة 30 يونيو، بعد أن كانت الشركة تخطط لتكوين سلسلة من 2500 فرع خلال الـ5 سنوات فى قطاعى تجارة الجملة والتجزئة.

يذكر أن الشركة، التى يديرها سعد نجل خيرت الشاطر فى بيان لها عقب افتتاح أول فرع لها يوم الأحد 15 يوليو 2013، أن سلسلة "زاد" مجموعة مصرية 100%، وحضر الافتتاح محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أعضاء الجماعة.

وانخفضت مبيعات الفروع الـ28 وقلت حركة المشترين منها، حتى إنها تبدو من الداخل بشكل غير لائق بالمقارنة بالشركات المنافسة، وبدأ الانخفاض فى الظهور منذ تشديد الإجراءات الأمنية على الفروع بعد تزايد أعمال العنف من قبل المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمنتمين للجماعة، إذا قامت الفروع بغلق بعض الأبواب والإبقاء على باب واحد لكل فرع وإيقاف عدد من العاملين خارج الباب لتفادى حدوث أى عمليات اعتداء أو سطو مسلح، وهو ما تعرضت له بعض الفروع.

وكانت حركة تمرد أصدرت قائمة تتضمن 52 شركة إخوانية دعت المواطنين لمقاطعتها، إلا أن الاستجابة لهذه الدعوات تركزت على سلسلة زاد لأنها الأشهر فى عهد حكم الإخوان.